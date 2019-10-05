"Все – конец фильма": Усик был вынужден поехать в Москву

Промоутер украинского боксера Александра Усика (16-0-0, 12 KO) Александр Красюк заявил, что и крымчанин и его команда была вынуждена поехать в Москву на финал WBSS против Мурата Гассиева.

"Я хотел, чтобы Усик дрался с Гассиевым в Джидде или Лондоне. В Москве мы драться не хотели в виду обстоятельств. Есть средний градус общества, который не хотелось подогревать. Но так сложились обстоятельства, что Всевышний нас туда все-таки направил. Поэтому мы вынуждены были ехать в Москву. Окей, едем в Москву, забираем пояса и едем домой. Все – конец фильма", - заявил Красюк в эфире Youtube-каналу Бегущий Банкир.

Напомним, что в июле прошлого года Усик в финале Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) победил Мурата Гассиева (26-1, 19 КО). Встреча в московском СК "Олимпийский" завершилась единогласным решением судей в пользу уроженца Симферополя.

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