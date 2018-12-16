Впервые в истории! В профессиональном боксе произошло уникальное событие

Впервые в истории мирового бокса поединок на профессиональном ринге выиграл боксер-трансгендер. Американец Патрисио Мануэль победил мексиканца Уго Агилара.

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"Снимаю шляпу перед моим соперником. Он дрался со мной как с мужчиной. Уважаю его за это. Мне потребовалось приложить немало сил, чтобы оказаться здесь. Но это только начало. Я еще вернусь", – заявил Мануэль после боя.

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До 2012 года Мануэль была женщиной и кандидатом в женскую олимпийскую сборную США по боксу. В 2013-м она перенесла несколько операций по смене пола. В ее паспорте поменялась лишь одна буква – Патрисия превратилась в Патрисио.

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В 2016-м Спортивная комиссия Калифорнии разрешила Мануэлю драться с мужчинами, предварительно заставив его сдать анализы и пройти тесты.

У Мануэля есть подруга Амита, которая борется за гендерное равенство и основывает в США фонды поддержки трансгендеров

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"Мы познакомились на тусовке ЛГБТ-сообщества в Лос-Анджелесе года три назад, Она мой главный болельщик – не только в боксе, но и в жизни. Мы все переживаем вместе", - рассказал Патрисио.

Патрисио и Амита Instagram

В прошлом году OBOZREVATEL рассказывал, что экс-чемпионка мира по боксу стала мужчиной и женилась на своей подруге