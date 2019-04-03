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"Возможно, два": Кличко пообещали бой с чемпионом мира

2.7тЧитать материал на украинском

Американский чемпион Деонтей Уайлдер готов встретиться с Владимиром Кличко в случае возвращения украинца в ринг.

Об этом заявил менеджер боксера из США Джей Дис. При этом он выразил уверенность в том, что украинец сперва проведет промежуточный бой.

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Виталий и Владимир Клички

Виталий и Владимир Клички

klitschko-brothers.com

"Конечно же, Деонтею это было бы интересно. Его интересуют все самые большие бои. Предполагаю, что Владимир сперва захочет провести промежуточный бой. Посмотрим, как он будет выглядеть в камбэке. Напомню, что его брат Виталий Кличко, когда возобновил карьеру, то выглядел очень круто в бою с Сэмом Питером. Как будто и не было простоя в четыре года. Так что сперва посмотрим на Владимира. Возможно, ему понадобится не один, а два промежуточных боя. Но мы готовы", – цитирует Диса vringe.com.

Как сообщал OBOZREVATEL, Владимиру Кличко сделали впечатляющее финансовое предложения по возвращению в бокс.

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Персоны
Владимир КличкоДеонтей Уайлдер
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