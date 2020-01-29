"Вот, черт!" Знаменитый украинский боксер показал лицо после боя (18+)

Знаменитый украинский боксер полусреднего веса Иван Редкач (23-5-1, 18 KO) после поражения от экс-чемпиона мира в 2 категориях Дэнни Гарсии (36-2-0, 21 KO) показал, как выглядит его лицо.

На своей странице в Facebook 33-летний уроженец Шостки выложил крупным планом свой портрет, ошарашив подписчиков.

Иван Редкач Facebook/Ivan El Terribel Redkach

Некоторые не смогли сдержать эмоций, написав в комментариях лишь шокированные возгласы.

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Как сообщал OBOZREVATEL, Редкач во время боя против Гарсии укусил соперника. В 8-м раунде боксеры пошли в клинч и Редкач незаметно вцепился оппоненту в ключицу.

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