Восемь нокдаунов за пять раундов: назван лучший боксерский бой 2020 года

Авторитетный боксерский журнал The Ring назвал противостояние Хосе Сепеды (33-2, 26 КО) и Ивана Баранчика (20-2, 13 КО) лучшим в 2020 году.

Как сообщается на сайте издания, выбор в пользу этого поединка был сделан из-за бескомпромисности обоих бойцов. Каждый из них по четыре раза побывал в нокдауне за неполных пять раундов.

Сначала белорус Баранчик захватил инициативу и уже в первой трехминутке несколько раз отправил соперника на канвас, однако Сепеде удалось приспособиться к стилю Ивана, который вкладывал очень много сил в свои удары. Американец дожидался, пока оппонент выбросит удар, уклонялся от него, а затем отвечал своим попаданием по Баранчику, который после промаха терял равновесие.

Бой закончился нокаутом от Сепеды за 15 секунд до окончания пятого раунда. Его соперник не мог сесть ровно на протяжении следующих четырех минут. Благодаря победе американец завоевал пояс WBC Silver в первом полусреднем весе.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее журнал The Ring назвал лучших боксеров 2020 года.