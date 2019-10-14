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14 октября • обновлено в 19:40
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Во сколько Гвоздик – Бетербиев: точное время боя

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Украинский боксер Александр Гвоздик проведет объединительный бой полутяжелой весовой категории.

В США наш обладатель пояса Всемирного боксерского совета (WBС) выйдет в ринг против российского чемпиона по версии Международной боксерской федерации (IBF) Артура Бетербиева. OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию боя Гвоздик – Бетербиев.

КОГДА И ВО СКОЛЬКО БОЙ ГВОЗДИК – БЕТЕРБИЕВ

Поединок пройдет в пятницу, 18 октября, в американской Филадельфии. Выход бойцов в ринг запланирован на 05:00 утра субботы, 19 октября, по киевскому времени.

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Гвоздик – Бетербиев

Гвоздик – Бетербиев

ГДЕ СМОТРЕТЬ БОЙ ГВОЗДИК – БЕТЕРБИЕВ

Поединок можно будет увидеть в эфире украинского телеканала "Интер". Кроме того, трансляцию из Филадельфии запланировали в своей эфирной сетке российский федеральный Первый канал, американский ESPN.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинец Александр Усик успешно дебютировал в супертяжелой весовой категории, победив техническим нокаутом Чазза Уизерспуна.

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Читайте все новости по теме "Гвоздик – Бетербиев" на OBOZREVATEL.

Тема
Гвоздик – Бетербиев
Персоны
Артур Бетербиев Александр Гвоздик
Место
США Филадельфия
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