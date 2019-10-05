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5 октября • обновлено в 11:50
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Во сколько бой Головкин - Деревянченко: точное время начала

1.2т Читать материал на украинском

Знаменитый украинский боксер Сергей Деревянченко (13-1, 10 КО) в ночь на 6 октября, сразится с казахстанцем Геннадием Головкиным (39-1-1, 35 КО).

Бой пройдет за вакантный чемпионский пояс Международной боксерской федерации (IBF) в среднем весе и за титул Международной боксерской организации (IBO).

OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию боя Головкин – Деревянченко.

Во сколько бой Головкин - Деревянченко: точное время начала

КОГДА И ВО СКОЛЬКО БОЙ ГОЛОВКИН - ДЕРЕВЯНЧЕНКО

Поединок за титул пройдет в воскресенье, в Нью-Йорке на знаменитой арене Madison Square Garden. Начало в 5:30. В Украине бой Головкин - Деревянченко покажет в прямом эфире телеканал Xsport.

ГДЕ СМОТРЕТЬ БОЙ ГОЛОВКИН ДЕРЕВЯНЧЕНКО

Международная трансляция запланирована на DAZN и Sky Sports. Трансляцию на Казахстан проведут национальные вещатели "Казахстан" (Qazaqstan) и "Казспорт" (Qazsport).

Как сообщал OBOZREVATEL, 9 июня Геннадий Головкин добыл победу в первом бою после сенсационного поражения от Сауля Альвареса в сентябре минувшего года.

Бывший чемпион мира в 12-раундовом рейтинговом бою нокаутировал непобедимого Стива Роллса (18-1, 10 КО).

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Читайте все новости по теме "Головкин – Деревянченко" на OBOZREVATEL.

Тема
Головкин – Деревянченко
Персоны
Геннадий Головкин Сергей Деревянченко
Место
США
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Инкогнито Назар
Инкогнито Назар
Месяц пудрили мозги, писали бой 5 числа, а сегодня можно и новою статью накатать: "точное время начала".
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