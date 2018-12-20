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''Внутри переживаю'': Усик сделал откровенное заявление

3.6тЧитать материал на украинском

Абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе Александр Усик признался, что очень переживает за своих друзей во время их поединков. Украинский боксер отметил, что, когда боксирует сам, чувствует себя гораздо спокойнее.

"Вася Ломаченко - это близкий мой. И я внутри переживаю. Я, когда сам боксирую, я вообще нормально себя чувствую. А вот когда кто-то из друзей боксирует: Васюха, Гвоздь (Александр Гвоздик - ред.)… Ты думаешь: "Может помочь как-то?" - откровенно рассказал Усик в интервью VideoBoxing.

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Напомним, что Александр Усик вместе с Василием Ломаченко поддержали Александра Гвоздика в бою за титул чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC). Также в сеть попали кадры, как абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе фанател во время официальной церемонии взвешивания Лома перед боем против Хосе Педрасы.

Александр Гвоздик, Василий Ломаченко и Александр Усик

Александр Гвоздик, Василий Ломаченко и Александр Усик

instagram.com/lomus_17

Как сообщал OBOZREVATEL, украинский боксер Александр Усик рассказал об одном из самых тяжелых периодов в своей карьере.

Персоны
Александр УсикВасилий ЛомаченкоАлександр Гвоздик
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