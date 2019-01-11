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Вместо Джошуа: стали известны детали возвращения Владимира Кличко в бокс

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Легендарный супертяж Владимир Кличко может вернуться в ринг и уже в апреле провести бой на лондонской арене "Уэмбли".

Как заявил ранее авторитетный британский журналист Стив Банс, украинец должен провести поединок против Диллиана Уайта. При этом, по данным репортера, бой станет заменой шоу с участием Энтони Джошуа, который готовится к дебюту на американском ринге, пишет The Sun. Соперником чемпиона должен стать небитый Джаррелл Миллер, который является обязательным претендентом по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA).

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Вместо Джошуа: стали известны детали возвращения Владимира Кличко в бокс

"Это было бы очень сексуально и весело. Это именно тот бой, который успокоил бы людей, планирующих 13 апреля посетить "Уэмбли", – сказал Банс.

Как сообщал OBOZREVATEL, Владимир Кличко назвал причину, из-за которой он будет готов возобновить карьеру.

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Диллиан УайтВладимир КличкоЭнтони Джошуа
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