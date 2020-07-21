Бывший чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF, IBO Владимир Кличко произвел фурор в социальных сетях, разместив свою фотографию с единственным словом.

"Throwback (англ. Возвращение)", – написал Владимир, подразумевая воспоминания. В сетях пользователи сразу предложили исправить это на "Comeback" (англ. Возвращение), намекая на возвращение в большой бокс.

Владимир Кличко заинтриговал поклонников Facebook Владимира Кличко

Владимир Кличко взбудоражил поклонников сообщением о возвращении Facebook Владимира Кличко

Как сообщал OBOZREVATEL, свой крайний поединок Владимир Кличко провел 29 апреля 2017 года на "Уэмбли". Кличко уступил британцу Энтони Джошуа техническим нокаутом в 11-м раунде.

3 августа 2017-го Владимир Кличко принял решение завершить боксерскую карьеру

Ранее в СМИ появились слухи, что легендарный украинский боксер планирует провести один официальный бой.

Главная мотивация украинца – побить рекорд Джорджа Формана, который стал чемпионом мира почти в 46 лет.