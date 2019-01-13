Владимир Кличко возвращается? Боксеру дали совет

Украинцы против возвращения Владимира Кличко в большой бокс. Об этом говорят результаты опроса на сайте OBOZREVATEL, участие в котором приняли более 18 тысяч человек.
"Нужно ли Владимиру Кличко возвращаться на ринг?" - на такой вопрос предлагалось ответить читателям.
59% респондентов ответили, "Нет, он уже все сказал в боксе"
16% уверены, что у украинца остались незавершенные дела в ринге. " Да, нужно навалять Фьюри", - считают пользователи.
18% опрошенных выбрали следующий вариант ответа: Разве что денег заработать".
7% хотят увидеть обоих братьев. " Вот бы еще Виталий вернулся! ", - сказали они.
Как сообщал OBOZREVATEL:
В СМИ появилась информация о том, что легендарный украинец собирается вернуться в большой спорт.
Кличко собираются организовать бой против Диллиана Уайта. Сам американец уверен в своей победе над нашим боксером.
Известный промоутер может организовать возвращение Кличко на "Уэмбли". При этом в вечере бокса будет участвовать еще один украинский чемпион Александр Усик.
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