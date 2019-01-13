Владимир Кличко возвращается? Боксеру дали совет

Украинцы против возвращения Владимира Кличко в большой бокс. Об этом говорят результаты опроса на сайте OBOZREVATEL, участие в котором приняли более 18 тысяч человек.

"Нужно ли Владимиру Кличко возвращаться на ринг?" - на такой вопрос предлагалось ответить читателям.

59% респондентов ответили, "Нет, он уже все сказал в боксе"

16% уверены, что у украинца остались незавершенные дела в ринге. " Да, нужно навалять Фьюри", - считают пользователи.

18% опрошенных выбрали следующий вариант ответа: Разве что денег заработать".

7% хотят увидеть обоих братьев. " Вот бы еще Виталий вернулся! ", - сказали они.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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