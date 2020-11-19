Владимир Кличко возглавил рейтинг лучших европейских супертяжей в истории

Легендарный Владимир Кличко оказался на первом месте среди лучших супертяжеловесов из Европы в истории.

Согласно компьютерному рейтингу авторитетного портала Boxrec, на счету украинца 700,3 очков, а у его ближайшего преследователя Леннокса Льюиса – 512,2. На третьей позиции расположился нынешний чемпион мира по версии WBC Тайсон Фьюри с 328 баллами, опередив всего на четыре Виталия Кличко, в активе которого 324 пункта.

Полностью список лучших европейских супертяжей в истории бокса выглядит следующим образом:

1. Владимир Кличко (Украина) – 700,3 балла (64-5-0) – карьера 1996-2017;

2. Леннокс Льюис (Великобритания) – 512,2 (41-2-1) – 1989-2003;

3. Тайсон Фьюри (Великобритания) – 328 (30-0-1) – 2008-наше время;

4. Виталий Кличко (Украина) – 324 (45-2-0) – 1996-2012;

5. Ингемар Йоханссон (Швеция) – 280,4 (26-2-0) – 1952-1963;

6. Александр Поветкин (Россия) – 242,8 (36-2-1) – 2005-н.в.;

7. Энтони Джошуа (Великобритания) – 222,3 (23-1-0) – 2013-н.в.;

8. Николай Валуев (Россия) – 216,1 (50-2-0) – 1993-2009;

9. Макс Шмелинг (Германия) – 169,3 (56-10-4) – 1924-1948;

10. Александр Усик (Украина) – 149,8 (18-0-0) – 2013-н.в..

Как сообщал OBOZREVATEL, бой Виталия Кличко вошел в пятерку самых кровавых в истории бокса.