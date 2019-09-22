Владимир Кличко с дочкой прилетел в зоопарк на вертолете: опубликованы фото

Легендарный украинский чемпион Владимир Кличко провел выходной в зоопарке "XII месяцев" в поселке Демидов под Киевом, куда прилетел на вертолете.

Вместе с ним была его дочь, 4-летняя Кайя-Евдокия, которая живет с папой в Украине. Соответствующие фотографии обнародовала "Страна".

Кличко-младшего сопровождали телохранители. Они приехали к парку на джипах и просили посетителей не приближаться к спортсмену.

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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее бывшая невеста Владимира Кличко Хайден Панеттьери, мама Кайи-Евдокии, взбудоражила СМИ появлением с братом своего бойфренда Брайана Хикерсона Заком. Молодые люди держались за руки.

Панеттьери была дважды избита Брайаном Хикерсоном. Актер был взят под стражу, а после суд запретил ему приближаться к девушке ближе, чем на 90 метров, а также пытаться с ней связаться.

Кроме того, стала известна реакция Владимира Кличко на скандал вокруг бойфренда его экс-невесты.

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