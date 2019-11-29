Владимир Кличко потроллил Зеленского и Трампа смелым заявлением

Легендарный украинский боксер Владимир Кличко высказал мнение о том, что Украина – непредсказуемая страна.

Владимир Кличко globallookpress.com

В интервью агентству Associated Press выдающийся экс-чемпион мира в супертяжелом весе заявил, что предвидит большое будущее для своей страны и при этом потроллил президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского.

"Невозможное возможно. Боксер может стать мэром огромного города с населением в четыре миллиона человек. Комик может стать президентом страны. Это я говорю не только об Америке. Поверьте, в Украине может случиться все что угодно", – сказал Владимир.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Владимир Кличко анонсировал возобновление боксерской карьеры, уточнив, что деньги не являются для него целью, а имеет значение лишь место в истории.

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