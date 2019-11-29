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30 ноября • обновлено в 11:18
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Владимир Кличко потроллил Зеленского и Трампа смелым заявлением

14.5т
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Легендарный украинский боксер Владимир Кличко высказал мнение о том, что Украина – непредсказуемая страна.

Владимир Кличко

Владимир Кличко

globallookpress.com

В интервью агентству Associated Press выдающийся экс-чемпион мира в супертяжелом весе заявил, что предвидит большое будущее для своей страны и при этом потроллил президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского.

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"Невозможное возможно. Боксер может стать мэром огромного города с населением в четыре миллиона человек. Комик может стать президентом страны. Это я говорю не только об Америке. Поверьте, в Украине может случиться все что угодно", – сказал Владимир.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Владимир Кличко анонсировал возобновление боксерской карьеры, уточнив, что деньги не являются для него целью, а имеет значение лишь место в истории.

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Автор
Денис Карпов
Персона
Владимир Кличко
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Khruslov Alexey
Khruslov Alexey
Ммде... Недалеко он от Витальки ушел... Ну а где же собснна троллинг?
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Ангеловський Володимир
Ангеловський Володимир
Khruslov Alexey, некоторым необходимо перечитать три-четыре раза, причем, с особым вниманием, даже, я бы сказал, с потугами.
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Мельничук Олександр
Мельничук Олександр
Сміливо, гостро, дотепно!
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