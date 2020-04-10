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10 апреля • обновлено в 11:07
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Владимир Кличко потерпел самое скандальное поражение в карьере: как это было

2.3т
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10 апреля 2004 года Владимир Кличко потерпел самое скандальное поражение в своей карьере в поединке против Лаймона Брюстера.

Украинский боксер был фаворитом боя, однако в ринге произошло что-то странное. Кличко-младший контролировал ход событий в начале поединка, и даже отправил своего соперника в нокдаун. В пятом раунде наш соотечественник начал неожиданно быстро уставать и, пропустив несколько ударов левой, был также отправлен в нокдаун. Когда прозвучал гонг о завершении пятой трехминутки, Кличко без сил упал на канвас на глазах у рефери, который тут же остановил бой и присудил Брюстеру победу техническим нокаутом.

Владимир Кличко

Владимир Кличко

Independent

Стоит отметить, что после окончания поединка украинский боксер находился в полубессознательном состоянии. Его отвезли в больницу, где он сдал анализы, которые показали значительное превышение допустимой нормы сахара в крови. В команде Кличко считают, что кто-то мог отравить воду, которую пил Владимир, что и привело к проигрышу поединка.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Кличко-младшему исполнилось 44 года. По этому случаю в сети вспомнили лучшие нокауты в его карьере.

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Автор
Михаил Морозов Михаил Морозов
Персона
Владимир Кличко
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