Украинец Владислав Сиренко (13–0, 12 КО) завоевал вакантный титул чемпиона мира по версии EBP (Eurasian Boxing Parliament) в супертяжелом дивизионе.

На вечере бокса в Карлсруэ (Германия), наш непобедимый соотечественник нокаутировал в первом раунде 37-летнего Айвана Ди Берардино (9-2-1, 6 КО).

Равной битвы не получилось. Возрастной итальянец очень сильно уступал 24-летнему киевлянину в скорости и классе. Влад не пропустил ни одного опасного удара, а в конце первого раунда провел мощную атаку, отправив оппонента в нокаут, нанеся ему кровавое рассечение.

Эту победу Сиренко посвятил своему тренеру Джеймсу Али Баширу, который после жесткого нападения находится в больнице.

Новости Непобедимый украинский боксер убийственным нокаутом отправил соперника в больницу

Как сообщал OBOZREVATEL, в июне этого года Владислав Сиренко (12-0, 11 КО) добыл 12-ю победу на профессиональном ринге.

На вечере бокса в ЮАР представитель Украины нокаутировал россиянина Дениса Бахтова (39-16, 26 КО).

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