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Молчал 15 лет: Виталий Кличко сделал откровенное признание

8.7тЧитать новость на украинском

Мэр Киева, бывший чемпион мира в супертяжелом весе Виталий Кличко, которого недавно ввели в Международный зал боксерской славы, впервые рассказал, почему не состоялся матч-реванш против британского боксера Леннокса Льюиса.

Оказалось, что после того памятного боя, Льюис пригласил Кличко в свой офис для подписания контракта на матч-реванш. Спортсмены договорились все документы составить без юристов и промоутеров, однако каково же было удивление украинца, когда на переговоры пришла мама британского чемпиона.

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"Мы обсуждали бой в течение двух часов, его мама не сказала ни слова. Но она пристально изучала меня, сразу было видно, что она мудрая женщина. Затем я уехал, мне позвонил Леннокс и извинился, сказав, что боя не будет. Его маме я не понравился, она отговорила его от боя со мной", - рассказал Виталий Кличко Ring Tv.

Как сообщал OBOZREVATEL, в России обвинили Виталия Кличко в затягивании переговоров по бою Усик - Гассиев.

Персоны
Виталий КличкоЛеннокс Льюис
Источник
Источник:Isport
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