Молчал 15 лет: Виталий Кличко сделал откровенное признание

Мэр Киева, бывший чемпион мира в супертяжелом весе Виталий Кличко, которого недавно ввели в Международный зал боксерской славы, впервые рассказал, почему не состоялся матч-реванш против британского боксера Леннокса Льюиса.

Оказалось, что после того памятного боя, Льюис пригласил Кличко в свой офис для подписания контракта на матч-реванш. Спортсмены договорились все документы составить без юристов и промоутеров, однако каково же было удивление украинца, когда на переговоры пришла мама британского чемпиона.

"Мы обсуждали бой в течение двух часов, его мама не сказала ни слова. Но она пристально изучала меня, сразу было видно, что она мудрая женщина. Затем я уехал, мне позвонил Леннокс и извинился, сказав, что боя не будет. Его маме я не понравился, она отговорила его от боя со мной", - рассказал Виталий Кличко Ring Tv.

Как сообщал OBOZREVATEL, в России обвинили Виталия Кличко в затягивании переговоров по бою Усик - Гассиев.