"Википедия гр*баная": Усик посмеялся над Гвоздиком

Экс-абсолютный чемпион мира по боксу Александр Усик восхитился своим другом – украинским боксером Александром Гвоздиком, который, по его словам, обладает хорошей эрудицией и интеллектом.

Александр Гвоздик Top Rank

Интеллектуальные способности помогут Гвоздику достойно справиться с поражением от россиянина Бетербиева и выйти на новый уровень, считает Усик.

"Саня – умный парень. Вот реально умный. Есть ребята прохаванные, хитрые, а этот реально умный – Википедия гребаная... Загадки всякие задает. Он однозначно сделает правильные выводы из того, что произошло, и вернет пояса. Ему надо восстановиться, посмотреть поединки, выписать на бумагу все, что делали неправильно", – отметил бывший абсолютный чемпион крузервейта.

Как сообщал OBOZREVATEL, летом 2019 года Александр Гвоздик шокировал высказыванием о войне на Донбассе. Он заявил, что "Россия не нападала" на Украину и вспомнил также ситуацию с Крымом.

Посмотри первым новую откровенную фотосессию Свитолиной у нас в Telegram!