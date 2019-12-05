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5 декабря • обновлено в 16:29
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"Википедия гр*баная": Усик посмеялся над Гвоздиком

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Экс-абсолютный чемпион мира по боксу Александр Усик восхитился своим другом – украинским боксером Александром Гвоздиком, который, по его словам, обладает хорошей эрудицией и интеллектом.

Александр Гвоздик

Александр Гвоздик

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Интеллектуальные способности помогут Гвоздику достойно справиться с поражением от россиянина Бетербиева и выйти на новый уровень, считает Усик.

"Саня – умный парень. Вот реально умный. Есть ребята прохаванные, хитрые, а этот реально умный – Википедия гребаная... Загадки всякие задает. Он однозначно сделает правильные выводы из того, что произошло, и вернет пояса. Ему надо восстановиться, посмотреть поединки, выписать на бумагу все, что делали неправильно", – отметил бывший абсолютный чемпион крузервейта.

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Как сообщал OBOZREVATEL, летом 2019 года Александр Гвоздик шокировал высказыванием о войне на Донбассе. Он заявил, что "Россия не нападала" на Украину и вспомнил также ситуацию с Крымом.

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Читайте все новости по теме "Гвоздик – Бетербиев" на OBOZREVATEL.

Автор
Денис Карпов
Тема
Гвоздик – Бетербиев
Персоны
Александр Гвоздик Александр Усик
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Муркин Шура
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