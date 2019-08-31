Главная Новости
Мова Язык
Экономика Шоу

/ Новости бокса

"Вам будет больно": Усик пригрозил комментаторам в интернете

1.2т Читать материал на украинском

Непобедимый украинский тяжеловес Александр Усик (16-0, 12 КО) рассказал, что случится с хейтерами в интернете.

"Молодые люди, некоторые, пишут грязные комментарии. Знаете, какая вас карма ждет? В какой-то момент вы просто не сможете писать и вас будет ломать, как наркоманов. У вас не будет интернета, вас накроет ломка и ваши подушечки на пальцах будут гореть и боль будет по всему телу переходить", - заявил Александр.

Водитель боксера предложил сразу отрезать пальцы, на что Усик возразил, что это не будет так больно.

Новости
"Как же за***ли!" Усик станцевал под хит MARUV и вызвал гнев в сети

Напомним, что 28 августа Усик представил новое стихотворение, которое вызвало бурное неодобрение у поклонников спортсмена. В интернете юзеры оставили много нелестных комментариев о боксере, которые и привел в своей новости OBOZREVATEL.

Позже Александр ответил OBOZREVATEL за эту новость.

Следи онлайн за боем Ломаченко – Кэмпбелл у нас в Telegram!

Персона
Александр Усик
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
23
17
Смешно
0
Интересно
0
Печально
12
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel
Загрузка...