"Вам будет больно": Усик пригрозил комментаторам в интернете

Непобедимый украинский тяжеловес Александр Усик (16-0, 12 КО) рассказал, что случится с хейтерами в интернете.

"Молодые люди, некоторые, пишут грязные комментарии. Знаете, какая вас карма ждет? В какой-то момент вы просто не сможете писать и вас будет ломать, как наркоманов. У вас не будет интернета, вас накроет ломка и ваши подушечки на пальцах будут гореть и боль будет по всему телу переходить", - заявил Александр.

Водитель боксера предложил сразу отрезать пальцы, на что Усик возразил, что это не будет так больно.

Напомним, что 28 августа Усик представил новое стихотворение, которое вызвало бурное неодобрение у поклонников спортсмена. В интернете юзеры оставили много нелестных комментариев о боксере, которые и привел в своей новости OBOZREVATEL.

Позже Александр ответил OBOZREVATEL за эту новость.

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