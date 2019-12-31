"В своей стране": Усик обратился к украинцам

Украинец Александр Усик пожелал своим соотечественникам наступления мира в стране в 2020 году.

На своей странице в социальной сети Instagram боксер назвал богатство и карьерный рост не главным достижением в жизни человека.

"Я не смотрю на то, какой год наступит: змеи, лошади или мышки. Это год жизни Моей и Вашей. И не важно какому животному он принадлежит, он прежде всего для людей, для нас. Не хочу, чтобы он принес богатства и карьерный рост, потому что это не главное. Хочу мира в своей стране. Хочу мира в каждый дом, в каждое сердце. И чтобы все помнили, что счастье живет рядом с нами, только оно не кричит об этом, а ждет своего часа", – написал Усик.

Как сообщал OBOZREVATEL, Александр Усик принял участие в романтической фотосессии с супругой Екатериной.

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