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/Новости бокса

В США оконфузились с гимном России перед боем боксера из РФ

1.6тЧитать материал на украинском

Перед боем за титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации между Деметриусом Андраде и Артуром Акавовым произошел забавный эпизод.

Организаторы боя вместо гимна России поставили полную версию гимна СССР со словами.

Боксер и его команда спокойно дослушали официальное приветствие, не сделав замечание администрации, после чего был исполнен гимн США, сообщает ТАСС.

Андраде - Акавов

Андраде - Акавов

BoxingScene

Новости
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Россиянин проиграл поединок техническим нокаутом в 12-м раунде. Для Акавова это уже второе поражение в титульном бою. В 2016 году российский боксер проиграл британцу Билли Джо Сандерсу в 12-раундовом поединке за пояс чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO).

Как сообщал OBOZREVATEL, венесуэлец Хорхе Линарес потерпел позорное поражение от мексиканца Пабло Сесара Кано. Бывший соперник Василия Ломаченко был нокаутирован в первом раунде.

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Место
США
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Андрущенко Владимир
Андрущенко Владимир
Молодцы пиндосы!!! Память их-- помнит!!! 😄 😄 😄
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Grace Jennifer
Grace Jennifer
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Семёнов Александр
Семёнов Александр
Да этот гимн ещё лучше
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