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25 марта • обновлено в 23:42
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Братья Кличко вышли в ринг друг против друга

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25 марта, легендарному украинскому боксеру Владимиру Кличко исполнилось 44 года.

За свою карьеру Кличко-младший провел 69 поединков, одержав в них 64 победы и потерпев 5 поражений, но ни разу официально не дрался со своим братом. Тем не менее Кличко проводили между собой спарринги, которые по интенсивности не уступали чемпионским встречам. Одну из таких битв и вспомнили в сети.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям самим полюбоваться нашими соотечественниками.

Как сообщал OBOZREVATEL, легендарный украинский боксер Владимир Кличко обратился к людям с призывом распространить вирус солидарности в ответ на пандемию коронавируса в мире.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Персоны
Владимир Кличко Виталий Кличко
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