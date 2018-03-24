В сети вспомнили самую пижонскую концовку боя в истории бокса - опубликовано видео

Концовка поединка между американцем Серхио “Латинская змея” Мора (23(7)-3(0)-2) с экс-чемпионом Европы из Польши, Гжегожем “Супер G” Проксой (29(21)-2(1)-0) вошла в историю бокса. Последние секунды этого боя фанаты назвали самыми пижонскими в мире.

Когда до гонга оставались мгновения Прокса решил атаковать Серхио Мору. Американец ловко увернулся от удара, а поляк едва не вылетел за канаты.

Серхио так понравился свой маневр, что он станцевал прямо на ринге. В итоге этот бой завершился единогласным решением судей в пользу американца 96-94, 96-94 и 98-92.

Как сообщал ранее "Обозреватель" боец MMA унизил отправленного в нокаут соперника и проиграл.