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18 марта • обновлено в 12:46
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В семье Мейвезера произошла еще одна смертельная трагедия

1.1т
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Легендарный дядя Флойда Мейвезера Роджер, который является одним из самых известных тренеров в истории бокса, умер в возрасте 58 лет.

Как сообщает издание TMZ, Роджер был ключевым членом тренировочной команды Флойда, сумев превратить его в великого боксера. Многие считали дядю Мейвезера лучшим специалистом в мире.

Тренировка Флойда и Роджера Мейвезеров

Тренировка Флойда и Роджера Мейвезеров

Отметим, что ранее он также был хорошим боксером и вел борьбу за титулы чемпиона мира против Хулио Сезара Чавеса и Рэя Манчини. В свое время он владел поясами в двух категориях.

В последние годы его здоровье стремительно ухудшалось. Кроме того, в 2015 году Флойд выступил с заявлением, в котором обвинил бокс в проблемах Роджера с мозгом.

"Мой дядя Роджер не помнит многие события из-за влияния бокса на его мозг. Ему сейчас 50 с лишним лет, а выглядит он на все 80 с копейками", – сказал тогда Флойд.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно бывшую жену Флойда Мейвезера Джози Харрис нашли мертвой в ее автомобиле.

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Персона
Флойд Мейвезер
Тег
смерть
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