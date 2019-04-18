В России наехали на Ломаченко: спортивные итоги 17 апреля

Российский промоутер Владимир Хрюнов потребовал у Василия Ломаченко боя с его подопечным, а в Кубке Украины по футболу произошло историческое событие. OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости среды, 17 апреля.
Кроме того, умер уникальный украинский спортсмен Олег Зинченко. Наши читатели считают наиболее интересными такие материалы:
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