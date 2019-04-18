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В России наехали на Ломаченко: спортивные итоги 17 апреля

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Российский промоутер Владимир Хрюнов потребовал у Василия Ломаченко боя с его подопечным, а в Кубке Украины по футболу произошло историческое событие. OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости среды, 17 апреля.

Кроме того, умер уникальный украинский спортсмен Олег Зинченко. Наши читатели считают наиболее интересными такие материалы:

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Читайте все новости по теме "Лига чемпионов" на OBOZREVATEL.

Темы
Лига чемпионовКубок Украины по футболу
Персоны
Василий ЛомаченкоАлександр Усик
Тег
ФК Шахтер
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