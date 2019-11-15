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15 ноября • обновлено в 10:01
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В Москве убили чемпиона мира по боксу: спортивные итоги 14 ноября

1.1т
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Сборная Украины по футболу добыла победу на последней минуте над Эстонией, а в Москве убили трехкратного чемпиона мира по тайскому боксу Ашота Боляна.

OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости четверга, 14 ноября.

Кроме того, Василий Ломаченко назвал причину поражения Александра Гвоздика от россиянина Артура Бетербиева. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

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Автор
Александр Чеканов Александр Чеканов
Персоны
Василий Ломаченко Александр Гвоздик
Тег
Сборная Украины по футболу
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