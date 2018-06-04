В Мексике расстреляли известного боксера

Известный мексиканский боксер Хильберто Парра Медина погиб во время пребывания на родине. Бывший претендент на титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в первом наилегчайшем весе был застрелен в родном Пуэбло Яки (штат Сонора, Мексика) 3 июня.

25-летний боксер был за рулем авто, когда его настиг фургон, из которого несколько неизвестных открыли огонь из стрелкового оружия. От полученных ранений Парра и находившийся с ним в машине компаньон погибли на месте, пишет BoxingScene.

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Медина боролся за мировой титул WBO в марте 2015 года, но уступил филиппинцу Донни Ньетесу, отказавшись от продолжения боя в перерыве после девятого раунда.

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