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В Мексике расстреляли известного боксера

1.7тЧитать новость на украинском

Известный мексиканский боксер Хильберто Парра Медина погиб во время пребывания на родине. Бывший претендент на титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в первом наилегчайшем весе был застрелен в родном Пуэбло Яки (штат Сонора, Мексика) 3 июня.

25-летний боксер был за рулем авто, когда его настиг фургон, из которого несколько неизвестных открыли огонь из стрелкового оружия. От полученных ранений Парра и находившийся с ним в машине компаньон погибли на месте, пишет BoxingScene.

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Медина боролся за мировой титул WBO в марте 2015 года, но уступил филиппинцу Донни Ньетесу, отказавшись от продолжения боя в перерыве после девятого раунда.

Как сообщал OBOZREVATEL, британский супертяж Тайсон Фьюри выступил с хамским заявлением в адрес братьев Кличко.

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Тема
WBO
Место
Мексика
Источник
Источник:vringe.com
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