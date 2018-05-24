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В команде Усика жестко отреагировали на вбросы СМИ о финале WBSS

3.2тЧитать новость на украинском

Промоутер Александр Красюк, который ведет дела чемпиона мира по версиям WBC, WBO в первом тяжелом весе Александра Усика рассказал, что команда украинца не вступала в переговорный процесс с командой Мурата Гассиева.

Об этом промоутер сообщил в комментарии Tribuna.com.

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"Из средств массовой информации я слышал, что какая-то пресс-конференция должна была состояться вчера, потом она перенеслась на сегодня, а теперь узнал, что она отменена. Переговоры с Гассиевым? У нас с ним не было никогда и никаких переговоров. Все переговоры об участии во Всемирной боксерской суперсерии мы завершили год назад подписанием контракта. Им мы и руководствуемся", - сказал Красюк.

По словам промоутера, единственное чего ждет команда Усика, это оглашение руководством WBSS даты и места финального поединка.

Как сообщал OBOZREVATEL, Федерация бокса России (ФБР) обратилась к менеджменту турнира со своим предложением о месте проведения боя.

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Темы
WBSSбоксерская Лига чемпионов
Персоны
Александр УсикМурат ГассиевАлександр Красюк
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