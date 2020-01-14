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14 января • обновлено в 22:40
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"В дурку!" Усика загнобили в сети за совет "не разделять на московских"

"В дурку!" Усика загнобили в сети за совет "не разделять на московских"
Наш боксер обрушил на себя гнев пользователей интернета
1.5т Читать материал на украинском

Украинский супертяжеловес Александр Усик (17-0, 13 КО) вызвал гнев интернет-пользователей своим заявлением, в котором рассказал, как достичь мира в нашей стране.

"Нашелся великий спаситель нации, который сам, как и его дружбан Лома своим поведением и фразочками точно работают не на мир в стране", "В дурку! С водой там, надеюсь, помогут", "У нас идет война, а мы должны "радоваться жизни и бросаться снежками", во-первых снега нет а во-вторых нечему радоваться. Гибнут люди которые защищают нашу страну", - пишут юзеры.

"В дурку!" Усика загнобили в сети за совет "не разделять на московских"

(c)tribuna.com

"В дурку!" Усика загнобили в сети за совет "не разделять на московских"

(c)tribuna.com

"В дурку!" Усика загнобили в сети за совет "не разделять на московских"

(c)tribuna.com

"В дурку!" Усика загнобили в сети за совет "не разделять на московских"

(c)tribuna.com

"В дурку!" Усика загнобили в сети за совет "не разделять на московских"

(c)tribuna.com

"В дурку!" Усика загнобили в сети за совет "не разделять на московских"

(c)tribuna.com

"В дурку!" Усика загнобили в сети за совет "не разделять на московских"

(c)tribuna.com

"В дурку!" Усика загнобили в сети за совет "не разделять на московских"

(c)tribuna.com

"В дурку!" Усика загнобили в сети за совет "не разделять на московских"

(c)tribuna.com

Новости
Вежливый спецназ: как Ломаченко из украинского любимчика превратился в плод русской пропаганды

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее непобедимый украинский боксер Александр Усик (17-0, 13 КО) сделал откровенное заявление про Бога, чем вызвал поток гневных комментариев в сети.

Кроме того, крымчанин выразил восторг главой УПЦ МП Онуфрием.

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Автор
Максим Богданов
Персона
Александр Усик
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