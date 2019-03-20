"Уже не тот": чемпион мира прокомментировал слухи о бое с Кличко

Обладатель пояса Всемирного боксерского совета (WBC) в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер высказался по поводу возможного боя против украинца Владимира Кличко.

Непобежденный американец хочет провести поединок против легендарного боксера, однако после того, как тот наберет форму после двухгодичного отсутствия.

"Я пока не собираюсь драться с Кличко. Я должен посмотреть, в какой он форме, позволить ему вернуться. Он два года назад сражался с Энтони Джошуа. С тех пор от отсутствовал и ему пришлось восстанавливать свои силы. Он не может так долго жить только за счет своего имени. Он уже не тот, каким был прежде", - цитирует Уайлдера metro.co.uk.

Владимир Кличко и Деонтей Уайлдер Boxing Scene

Тем не менее, американский супертяж отдал должное украинской легенде.

"Я не могу сказать, что он когда-то был великим, он все еще великий, он – Кличко. Он делал невероятные вещи в своей карьере и этого у него не отнять. Даже когда я был с ним в лагере, я узнал много вещей от него", - восхитился нашим боксером Уайлдер.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Владимир Кличко получил от DAZN новое фантастическое предложение относительно своего возвращения на ринг. Предварительно планировались, что первый поединок украинец может провести 25 мая или 1 июня.

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