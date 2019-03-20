Усику поставили ультиматум и отберут пояс: что происходит

Для Александра Усика нынешняя весна - один из тяжелейших периодов в карьере, и с каждым днем испытания для украинца только усложняются. Очередной "удар судьбы" по крымчанину теперь наносит WBA.

WBA заждалась боев за свой пояс в крузервейте и обязала Усика провести защиту против россиянина Дениса Лебедева. В любой другой ситуации украинец бы без проблем принял вызов и наверняка победил бы Лебедева, но не сейчас - Усик на пороге дебюта в тяжеловесах. Вот только ступить на этот "порог" украинцу пока никак не удается…

Что требует WBA и почему Лебедев?

Александр Усик завоевал чемпионский пояс WBA в крузервейте еще летом 2018-го (в финале Всемирной боксерской супер-серии (WBSS)), почти 8 месяцев назад. За это время украинец владел поясом без посягательств, WBA довольно долго не поднимала вопрос о защите, но от регламентных норм никуда не уйти - на пояс постоянно появляются новые претенденты, оппоненты подпирают.

Денис Лебедев

Денис Лебедев на сегодняшний день остается одним из самых видных боксеров России в крузервейте. Тем более, для Лебедева это "дело чести" - пояс уже был у россиянина, но год назад WBA отобрал его у Лебедева из-за отказа участвовать в WBSS. В итоге Дениса объявили "чемпионом в отпуске", а WBSS выиграл Усик. Теперь же Лебедев ожидаемо первый в очереди среди претендентов.

В какой ситуации находится Усик?

Для украинского чемпиона текущая весна - наверняка самый тяжелый период в карьере, когда приходится много ждать и зависеть не от себя, а от промоутеров. Еще в декабре было смело заявлено, что Александр перейдет в тяжеловесы, но спустя 3 месяца после тех слов крымчанину до сих пор не нашли соперника.

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Из имен всплывали многие, однако четкого соглашение по-прежнему нет. Известно только, что Усик наверняка появится на ринге в рамках вечера бокса в Чикаго 18 мая. Но до этой даты остается два месяца, времени на подготовку не так и много, поэтому Усику уже, считай, в "пожарном порядке" ищут соперника (хотя в свое время со-промоутер украинца Эдди Хирн как-то обмолвился, что дебют Усика в хевивейте может состоятся даже в июне).

Александр Усик (справа) против Тони Белью

В целом Усик бы мог сейчас без проблем провести защиту боя с Лебедевым в крузервейте. Но по факту украинец уже прошел "точку невозврата". Хирн вовсю ищет своему клиенту соперника, чтобы организовать как можно масштабный бой и завести Александра на топ-рынок мирового бокса. Сам же боксер уже не первую неделю проводит силовые тренировки, по словам тренера, наращивая мощь и взрывную силу, параллельно набирая и массу под параметры хевивейта. И разворачивать процесс на 180 градусов, даже несмотря на все неопределенности, Усику будет только во вред. Дорога украинца лежит только в одном направлении.

Что теперь будет с поясом и статусом украинца?

Усик потеряет пояс (а вместе с ним - и статус абсолютного чемпиона мира в крузервейте) - это 99 процентов вероятности. Чтобы украинец поменял вектор своей работы и амбиций, приняв вызов на защиту против Лебедева, должно случиться что-то невероятное.

Александр Усик

В целом же это рано или поздно должно было случится. Усик имеет отличные перспективы в хевивейте, но в рамках полноценной карьеры в тяжеловесах невозможно долго сохранять пояса крузервейта. В лагере украинца это прекрасно понимают, поэтому вскоре официально откажут WBA.

До конца года это ждет Усика и с поясами WBC, WBO и IBF, которыми также владеет украинец. Но если 18 мая крымчанин таки дебютирует в хевивейте, да еще и с победы, то о потере титулов крузервейта уже никто и не вспомнит.

Что дальше?

Усик без каких-либо колебаний продолжает общую подготовку к дебюту в хевивейте, чтобы быть во всеоружии к 18 мая, несмотря на персону соперника. Хотя с каждым днем все больше сходится на том, что Александр будет драться с камерунцем Карлосом Такамом.

Карлос Такам

По идее, изначально дебют Усика в тяжеловесах планировался с Луисом Ортисом или Александром Поветкиным. Но кубинец в итоге отпал и отдал предпочтение бою с немцем Хаммером (который уже провел 2 марта), а Поветкин хоть и "назревал", но в итоге отказался. По всем данным, россиянин до боя с Усиком хочет провести еще промежуточный поединок, и после него уже выйти на украинца.

Поэтому Хирн на данный момент во всю работает с Такамом, который может стать хорошим вариантом для первого боя Усика в хевивейте. Судя по высказываниям Хирна, Такам был запасным вариантом у промоутера изначально, ведь еще в декабре Хирн обмолвился о "идеальной кандидатуре для дебюта" в лице Такама. Затем были разговоры про Миллера, Ортиса, переговоры с Поветкиным, но в итоге все приводит к Такаму.

Так что с эпохой славы Усика в крузервейте пора потихоньку прощаться. И вместе с этим надеяться, что уже скоро украинец официально получит Такама в соперники на 18 мая. Получит и победит, начав новый путь к поясам высшей пробы.

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