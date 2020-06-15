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Усику нашли нового соперника

Михаил Морозов
Михаил Морозов
Бокс
1,6 т.
Александр Усик

Александр Усик

Знаменитый промоутер Боб Арум заявил, что Александр Усик, который является обязательным претендентом на поединок против Энтони Джошуа за титул WBO, мог бы сначала подраться с Диллианом Уайтом.

Британский боксер должен провести бой за пояс чемпиона мира по версии WBC против Тайсона Фьюри, который ранее сообщил о том, что они с Джошуа договорились о проведении двух поединков между собой в 2021 году.

"Не стоит форсировать организацию обязательных боев, поскольку из-за коронавируса боксеры большую часть года не имеют возможности выйти на ринг. Уайт может подраться за титул "временного" чемпиона или принять участие в другом поединке. Он мог бы встретиться с Александром Усиком, чтобы у нас появился настоящий претендент (на бой с победителем Джошуа – Фьюри – Ред.)", – цитирует слова Арума издание talkSPORT.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее президент WBO Пако Валькарсель заявил, что победитель двухматчевого противостояния между Джошуа и Фьюри должен будет провести обязательную защиту титула против Усика.

Боб АрумТайсон ФьюриЭнтони ДжошуаДиллиан УайтАлександр Усик
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  1. /Спорт
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