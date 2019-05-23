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Усика побили на тренировке: спортивные итоги 22 мая

23.8тЧитать материал на украинском

Украинский чемпион Александр Усик рассказал, как его побили на тренировке, а другой наш соотечественник Василий Ломаченко был назван лучшим боксером мира. OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости среды, 22 мая.

Кроме того, донецкий "Шахтер" и киевское "Динамо" сыграли вничью в заключительном дерби сезона. Наши читатели считают наиболее интересными такие материалы:

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Тема
Чемпионат мира по хоккею
Персоны
Александр УсикВасилий ЛомаченкоЭлина Свитолина
Тег
сборная России по хоккею
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