Усика побили на тренировке: спортивные итоги 22 мая

Украинский чемпион Александр Усик рассказал, как его побили на тренировке, а другой наш соотечественник Василий Ломаченко был назван лучшим боксером мира. OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости среды, 22 мая.
Кроме того, донецкий "Шахтер" и киевское "Динамо" сыграли вничью в заключительном дерби сезона. Наши читатели считают наиболее интересными такие материалы:
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