Усика накрыло из-за украинцев: спортивные итоги 28 декабря

Абсолютный чемпион мира Александр Усик отметился категоричным высказыванием об украинцах, а российский биатлонист Александр Жирный выступил на Кубке РФ в украинской экипировке. OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости пятницы, 28 декабря.
Кроме того, экс-тренер "Динамо" Йожеф Сабо прошелся по украинским футболистам. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:
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