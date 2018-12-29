Усика накрыло из-за украинцев: спортивные итоги 28 декабря

Абсолютный чемпион мира Александр Усик отметился категоричным высказыванием об украинцах, а российский биатлонист Александр Жирный выступил на Кубке РФ в украинской экипировке. OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости пятницы, 28 декабря.

Кроме того, экс-тренер "Динамо" Йожеф Сабо прошелся по украинским футболистам. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

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