Усик жестко ответил критикам Ломаченко

Абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе Александр Усик резко ответил критикам Василия Ломаченко. На украинского боксера наехали после поединка против Хосе Пердасы.

«Пускай они оценивают свои выступления, а не Василия Анатольевича. Да, он высоко поднял планку, но вы понимаете, есть некоторые причины. Во-первых, это большой перерыв между боями, Василий после травмы. Как только Василий буквально чуть-чуть подстраивался под манеру Педрасы и попадал ему пару раз, тот сразу же менял стойку и начинал работать в другой. Насколько мне известно, Вася готовился к левше. Понятно, он может подстроится, потому что он - спортсмен высочайшего класса», - сказал Усик в интервью VideoBoxing.

facebook.com/Alexanderusyk

Украинский тяжеловес остался доволен боем Ломаченко - Педраса.

«Мне кажется, что это был великолепный поединок. То, сколько пришлось сделать Васе, чтобы наносить удары, мне кажется отличнейший бой. Хороший поединок для того, чтобы некоторые ребята задумались и приходили боксировать. Знаете, когда приходишь и смотришь его вживую, это чуть по-другому. Я приехал домой и пересмотрел бой несколько раз по телевизору, совсем по-другому. Пускай за собой смотрят, а то рассказывают, что кому делать. Идите мне расскажите в лицо»,- пригрозил критикам Василия Усик.

Напомним, что Ломаченко победил Хосе Педрасу в поединке 8 декабря единогласным решением судей и завоевал титулы чемпиона мира в легком весе по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Всемирной боксерской организации (WBO). После боя в адрес украинского боксера было высказано много критики из-за того, что он не сумел завершить поединок досрочно.

Как сообщал OBOZREVATEL, Александр Усик высказал свое мнение по поводу того, почему после титульного поединка против украинца Александра Гвоздика его соперник Адонис Стивенсон оказался в больнице в тяжелом состоянии.