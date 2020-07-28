Усик высказался о прекращении сотрудничества с украинской промоутерской компанией

Александр Усик заявил, что еще не принял решение касательно будущего сотрудничества с украинской промоутерской компанией K2 Promotions, с которой у него вскоре истекает контракт.

"Я подпишу контракт с тем, кто мне предложит лучшие условия. Я говорю напрямую: это бизнес. Если мне предложит K2 Promotions какие-то хорошие условия, я продолжу сотрудничество с ними. Потому что это ребята из Украины, я с ними лично знаком. У нас есть личное общение. Если кто-то другой предложит более лучшие условия, мы будем разговаривать", – рассказал Усик в интервью на YouTube-канале Usyk17.

Отметим, что со-промоутером украинского боксера является Эдди Хирн, который представляет компанию Matchroom Boxing. С K2 Promotions наш соотечественник сотрудничает с 2013 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, Усик объявил о создании собственной промоутерской компании Usyk 17 Promotion и анонсировал первый вечер бокса.