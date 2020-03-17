Главная Новости
17 марта • обновлено в 18:24
МоваЯзык
Экономика Шоу

/ Новости бокса

Усик вспомнил о религии, говоря о коронавирусе

1.9т
Читать материал на украинском

Украинский боксер Александр Усик во время прямого эфира в Instagram заявил, что во время коронавируса нужно все равно посещать храмы, поскольку "самый страшный вирус – это грех".

"Самый страшный вирус, которым мы болеем – это грех. Кто-то говорит, что нужно повременить с походами в храм и все остальное. Все глупости, друзья. Ходите в храм, причащайтесь, исповедуйтесь. Если Всевышний попустит наши какие-то вещи, которые он держит в своих руках, тогда с нами что-то будет происходить. Но и то, он нам все это дает для того, чтобы мы смирялись и шли по его пути, по которому он нас ведет", – сказал Усик.

Александр Усик

Александр Усик

Sport.ua

Он также добавил, что “ничего не случается с нами, если мы причащаемся из одной чаши, и с нами все слава Богу".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Александр Усик рассказал, что заболел новым видом вируса и придумал ему название.

Кто с кем встречается в украинском спорте, узнавай у нас в Telegram!

Читайте все новости по теме "Коронавирус" на OBOZREVATEL.

Тема
Коронавирус
Персона
Александр Усик
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
35
8
Смешно
0
Интересно
7
Печально
10
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Ангеловський Володимир
Ангеловський Володимир
Людина, яка живе з Господом, водиться Духом Божим - кому потрібні поради від Усика?
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Рейтинг букмекеров
  1. Бонус
    2500 грн
  2. Бонус
    500 грн
  3. Бонус
    1000 грн
  4. Бонус
    500 грн
  5. Без Бонуса
Весь рейтинг

Новости спорта

Топ-публикации

Топ-блоги

Ставка матча
все ставки
Украина - победитель Евровидения-2020
96.00 Сделать ставку
В Украине до 1 июня 2020 года будет действовать запрет на проведение массовых мероприятий
2.00 Сделать ставку
Церемония открытия летних ОИ-2020 состоится 24 июля 2020
3.00 Сделать ставку
Чемпион Испании сезона 2019/20 определится по итогам 38 туров
1.83 Сделать ставку
ВНО в Украине в 2020 году будет полностью отменено
5.00 Сделать ставку
Шахтер
VS
Динамо
Победа Динамо с форой в +1,0 мяча
1.68 Сделать ставку
Карпаты
VS
Мариуполь
Ничья
3.35 Сделать ставку
Ворскла
VS
Львов
Победа Ворсклы с нулевой форой
1.60 Сделать ставку
Днепр-1
VS
Олимпик
Победа Днепра-1 с нулевой форой
1.57 Сделать ставку
Александрия
VS
Заря
Победа Александрии с нулевой форой
2,00 Сделать ставку