Усик в финале WBSS может провести бой не с Гассиевым: названо условие

Украинский чемпион мира по версиям WBO и WBC в тяжелом весе Александр Усик (14-0, 11 КО) в финале Всемирной боксерской суперсерии может сразиться не с Муратом Гассиевым (26-0, 19 КО), владеющего поясами IBF и WBА, а вновь с Майрисом Бриедисом.

Латыш выступит в андеркарде финального поединка WBSS, а в случае форс-мажора (например, травмы Гассиева) — заменит пострадавшего в финальном поединке.

27 января в полуфинале Бриедис в Риге раздельным решением судей проиграл Усику.

Напомним, что финал боксерской Лиги чемпионов Усик - Гассиев запланирован на 11 мая в Саудовской Аравии. Накануне оба боксера приняли исключительное решение перед боем.