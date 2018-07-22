Усик установил исторический рекорд Украины

Чемпион мира WBO и WBC Александр Усик, добыв победу в финале Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) и став чемпионом мира по версиям WBA и IBF, установил рекорд Украины. 31-летний крымчанин стал первым боксером в истории нашей страны, кому удалось объединить все четыре чемпионские пояса.

В первом тяжелом весе было всего два абсолютных чемпиона: легендарный Эвандер Холифилд стал им в 1988 году, а О’Нил Белл – в 2006-м. У Украины абсолютных чемпионов не было вообще, так как в свое время в супертяжелом весе поясами поровну владели братья Кличко, при этом категорически отказываясь проводить бой друг против друга.

Усик - 4-й боксер в истории, который завоевал все четыре чемпионских пояса. Ранее это удавалось Бернарду Хопкинсу, Теренсу Кроуфорду и Джермейну Тейлору.

Отметим, что Усик произвел настоящий фурор в Москве, выйдя на ринг под украинскую песню.

Позже президент Украины Петр Порошенко поздравил украинца и появилось полное видео поединка.

Спустя некоторое время Мурат Гассиев дал первый комментарий по итога битвы, оценив победу Усика.

Кроме того, в андеркарте финала WBSS победу нокаутом добыл еще один украинский боксер.