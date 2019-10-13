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13 октября • обновлено в 09:00
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Усик - Уизерспун: весь бой на видео

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Экс-абсолютный чемпион в первом тяжелом весе Александр Усик (17-0, 13 КО) уверенно победил американца Чазза Уизерспуна (38-4, 29 КО).

Дебютный поединок крымчанина в супертяжелом весе прошел на переполненной арене в Чикаго (США).

OBOZREVATEL вел онлайн-трансляцию поединка Усик — Уизерспун.

После достаточно спокойного начала 32-летний уроженец Симферополя взвинтил темп, начал вкладываться в удары и в 7-м раунде просто избил оппонента. 38-летний Уизерспун не стал рисковать и отказался продолжать бой.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям посмотреть полную запись этой встречи.

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После поединка Александр прокомментировал свой успех, заявив что ему пришлось понервничать.

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Тема
Усик – Уизерспун
Персоны
Чазз Уизерспун Александр Усик
Место
США Чикаго
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