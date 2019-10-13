Усик - Уизерспун: весь бой на видео

Экс-абсолютный чемпион в первом тяжелом весе Александр Усик (17-0, 13 КО) уверенно победил американца Чазза Уизерспуна (38-4, 29 КО).

Дебютный поединок крымчанина в супертяжелом весе прошел на переполненной арене в Чикаго (США).

OBOZREVATEL вел онлайн-трансляцию поединка Усик — Уизерспун.

После достаточно спокойного начала 32-летний уроженец Симферополя взвинтил темп, начал вкладываться в удары и в 7-м раунде просто избил оппонента. 38-летний Уизерспун не стал рисковать и отказался продолжать бой.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям посмотреть полную запись этой встречи.

После поединка Александр прокомментировал свой успех, заявив что ему пришлось понервничать.

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