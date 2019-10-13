Бой Усика: зал в Чикаго невероятно исполнил гимн Украины - видеофакт

Украинские болельщики, пришедшие на Wintrust Arena поддержать Александра Усика, фантастически исполнили гимн нашей страны.

Вместе с солистом Василием Бондарчуком фанаты продемонстрировали потрясающее единение. OBOZREVATEL предлагает своим читателям самим насладиться "сине-желтой" атмосферой в США.

Как сообщал OBOZREVATEL, в главном поединке вечера бокса в Чикаго, 32-летний уроженец Симферополя техническим нокаутом одолел местного 38-летнего бойца Чазза Уизерспуна (38-4, 29 КО). Американец отказался выходить на 8-й раунд.

Позже, Александр прокомментировал свой успех, заявив что ему пришлось понервничать.

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