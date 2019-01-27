Усик снялся с поклонником Путина: спортивные итоги 26 января

Усик оскандалился во время отдыха на Бали, а украинский супертяж дебютировал на профи-ринге эффектным нокаутом. OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости субботы, 26 января.
Кроме того, новичок "Динамо" решился на отчаянный шаг перед вторым сбором, экс-динамовец Алиев угодил в новый скандал с женой и поединок ММА превратился в кровавое месиво.
С поклонниками Путина: Усик оскандалился во время отдыха на Бали
Украинский супертяж дебютировал на профи-ринге эффектным нокаутом
Новичок "Динамо" решился на отчаянный шаг перед вторым сбором
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