Усик следующий бой проведет с Джошуа: промоутер назвал условие и дату

Промоутер британского чемпиона мира по версиям WBA, IBF и WBO в супертяжёлом весе Энтони Джошуа (22-0, 21 КО) Эдди Хирн рассказал, при каких условиях его подопечный проведет следующий бой с абсолютным чемпионом мира в тяжёлой категории Александром Усиком (16-0, 12 КО).

Усик — Джошуа

"Если бы Усик сразу принял бой с Джошуа, а мы бы не смогли договориться ни с Уайтом или Чисорой, ни с Уайлдером или Фьюри, тогда бы думали об украинце. Но по состоянию на сегодняшний день мы точно не рассматриваем возможность поединка Джошуа — Усик в апреле", — цитирует Хирна Vringe.com со ссылкой на Sky Sports.

Эдди уточнил, что украинцу нужно серьезно восстановиться перед новым поединком, с кем бы он ни был.

"Усику нужно хорошенько отдохнуть, потому что в уходящем году он много боксировал, почти не отдыхая между боями. Думаю, он будет готов (вернуться) к апрелю-маю. И перед тем как встретиться с Джошуа, проведёт ещё один-два боя", — подытожил промоутер.

Ранее Эдди Хирн заявлял, что наш соотечественник может задержаться в тяжелом весе ради боя с Андре Уордом.

Напомним, что 11 ноября Усик успешно защитил титулы чемпиона мира в первом тяжелом весе по версиям Всемирного боксерского совета (WBC), Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Всемирной боксерской организации (WBO) и Международной федерации бокса (IBF), а также завоевал чемпионский пояс по версии журнала The Ring. Бой в Англии на стадионе "Манчестер Арена" против местного боксера Тони Белью(30-2-2, 20 КО) завершился нокаутом в 8-м раунде.

2 декабря британский супертяж Тайсон Фьюри и американец Деонтей Уайлдер завершили вничью один из самых ожидаемых боев года.

Джошуа последний поединок провел 23 сентября против россиянина Александра Поветкина. Встреча завершилась победой английского боксера в седьмом раунде жестким нокаутом.