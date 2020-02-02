Усик сказал, кто победит в бою-реванше Уайлдер - Фьюри

Украинский боксер Александр Усик (17-0, 13 КО) в повторном поединке Тайсона Фьюри (29-0-1, 20 КО) с чемпионом WBC Деонтеем Уайлдером (42-0-1, 41 КО) отдает предпочтение британцу.

Уайлдер - Фьюри

"В первом бою предпочтение отдавал Фьюри. Во втором, наверное, тоже буду больше склоняться к нему. У него намного больше навыков, чем у Уайлдера. Но Деонтей непредсказуемый парень, который может ударить в любой момент, как это и произошло в первом поединке. Фьюри нужно быть максимально сконцентрированным на поединке. Быть постоянно в бою. Не пытаться быть пижоном", – сказал Усик в интервью РЕН ТВ.

Новости Боксер поднялся после нокдауна и в кровавом бою выиграл чемпионский пояс Усика

Как сообщал OBOZREVATEL, британский супертяж проведет бой-реванш с американце 22 февраля на арене "MGM Grand" в Лас-Вегасе. Уже стало известно, кто покажет бой-реванш Уайлдер - Фьюри.

Отметим, что Уайлдер и Фьюри первый раз подрались 1 декабря 2018 года. Британец дважды побывал в нокдауне, но несмотря на это судьи зафиксировали ничью – 115-111, 112-114, 113-113.

Самые красивые девушки у нас в Instagram!