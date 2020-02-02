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2 февраля • обновлено в 21:53
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Усик сказал, кто победит в бою-реванше Уайлдер - Фьюри

1.3т
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Украинский боксер Александр Усик (17-0, 13 КО) в повторном поединке Тайсона Фьюри (29-0-1, 20 КО) с чемпионом WBC Деонтеем Уайлдером (42-0-1, 41 КО) отдает предпочтение британцу.

Уайлдер - Фьюри

Уайлдер - Фьюри

"В первом бою предпочтение отдавал Фьюри. Во втором, наверное, тоже буду больше склоняться к нему. У него намного больше навыков, чем у Уайлдера. Но Деонтей непредсказуемый парень, который может ударить в любой момент, как это и произошло в первом поединке. Фьюри нужно быть максимально сконцентрированным на поединке. Быть постоянно в бою. Не пытаться быть пижоном", – сказал Усик в интервью РЕН ТВ.

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Как сообщал OBOZREVATEL, британский супертяж проведет бой-реванш с американце 22 февраля на арене "MGM Grand" в Лас-Вегасе. Уже стало известно, кто покажет бой-реванш Уайлдер - Фьюри.

Отметим, что Уайлдер и Фьюри первый раз подрались 1 декабря 2018 года. Британец дважды побывал в нокдауне, но несмотря на это судьи зафиксировали ничью – 115-111, 112-114, 113-113.

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Читайте все новости по теме "реванш Уайлдер – Фьюри" на OBOZREVATEL.

Автор
Максим Богданов
Тема
реванш Уайлдер – Фьюри
Персоны
Александр Усик Деонтей Уайлдер Тайсон Фьюри
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