Усик сделал операцию на руке
Александр Усик рассказал об операции на руке. Instagram Александра Усика
Александр Усик заявил, что во время карантина он был вынужден сделать операцию на локте.
"Во время карантина мы не останавливались и продолжали тренироваться. Произошло так, что появилась небольшая травма руки и прошла вынужденная операция. Мы ее сделали. Получается, что карантин нам был на руку. Я сделал небольшое вмешательство в руку, мы все сделали. Буквально на четвертый день после операции я уже был в зале. Это была операция на локте", – рассказал Усик в интервью на YouTube-канале Usyk17.
Напомним, что впервые о повреждении локтя у нашего соотечественника стало известно в феврале. Из-за этого его поединок против Дерека Чисоры пришлось сдвинуть с марта на май.
Как сообщал OBOZREVATEL, Усик высказался о прекращении сотрудничества с украинской промоутерской компанией.