Усик сделал операцию на руке

Александр Усик заявил, что во время карантина он был вынужден сделать операцию на локте.

"Во время карантина мы не останавливались и продолжали тренироваться. Произошло так, что появилась небольшая травма руки и прошла вынужденная операция. Мы ее сделали. Получается, что карантин нам был на руку. Я сделал небольшое вмешательство в руку, мы все сделали. Буквально на четвертый день после операции я уже был в зале. Это была операция на локте", – рассказал Усик в интервью на YouTube-канале Usyk17.

Напомним, что впервые о повреждении локтя у нашего соотечественника стало известно в феврале. Из-за этого его поединок против Дерека Чисоры пришлось сдвинуть с марта на май.

Как сообщал OBOZREVATEL, Усик высказался о прекращении сотрудничества с украинской промоутерской компанией.