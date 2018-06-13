Усик сделал официальное заявление об "отмене боя" с Гассиевым

Украинский чемпион мира по боксу по версиям WBO и WBC Александр Усик опроверг информацию о возможной отмене боя против Мурата Гассиева.

"Это все неправда. Готовы ехать хоть в Антарктиду. Ждите информацию, она скоро появится. У меня есть два пояса, и у Мурата есть два пояса. Мне нужен этот бой. Мы ждем только письма от организаторов WBSS с уточнением, где будет бой. У меня чемодан уже собран, я готов ехать в любую точку мира", – сказал Усик в прямой трансляции в своем Instagram.

Александр Усик

Напомним, что решающий бой Всемирной боксерской суперсерии между украинцем и россиянином был запланирован на 11 мая, но позже его перенесли.

После этого российская сторона всяческим образом пыталась заполучить право на организацию вечера. По словам Абеля Санчеса (тренера Гассиева), поединок запланирован на 21 июля.

Альберт Сиеста, промоутер экс-чемпиона мира WBC в тяжелом весе Майриса Бриедиса, рассказал о том, что если Александру предложат 17 млн долларов за бой в России, то он возможно согласится.

Как сообщал OBOZREVATEL, букмекеры неожиданно изменили ставки на победу Александра Усика в финале WBSS.