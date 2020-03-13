Усик признался в любви и угодил в неловкую ситуацию

Украинский боксер Александр Усик обратился к британским болельщикам, продемонстрировав специфическое знание английского языка, и заставил вспомнить свою знаменитую фразу "I am very feel".

Даже две-три простейшие фразы дались Усику с большим трудом, а произношение сильно хромало, поэтому не факт, что Александр был правильно понят носителями английского.

"Мои английские фанаты, я вас люблю, я люблю вас, мои английские фанаты, весь мир", – сказал украинский боксер в интервью Sky Sports и хитро улыбнулся.

Напомним, в пятницу, 13 марта Усик дал первую пресс-конференцию перед боем против Дерека Чисоры.

Как сообщал OBOZREVATEL, на дуэли взглядов Усик отметился оригинальной выходкой, обыграв мировой тренд борьбы с коронавирусом.

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