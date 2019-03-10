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/Новости бокса

Усик пришел к священникам и рассказал, когда нужно бить людей

10.3тЧитать материал на украинском

Абсолютный чемпион мира по боксу Александр Усик провел встречу со студентами Киевской духовной академии и семинарии.

После совместной молитвы в актовом зале Свято-Успенской Киево-Печерской лавры к украинскому спортсмену обратился ректор Киевских духовных школ епископ Белогородский Сильвестр. Владыка поблагодарил боксера за визит и выразил надежду, что общение будет плодотворным для всех присутствующих.

По просьбе студентов Александр Усик поделился историей своего призвания к вере, становления как христианина и спортсмена, сообщает church.ua.

Отвечая на многочисленные вопросы воспитанников КДАиС, боксер рассказал об искушениях, которые встречаются ему в профессиональной жизни и как он с ними пытается справиться, пояснил, когда нельзя и когда необходимо применять физическую силу не на ринге, поделился мыслями относительно воспитания детей (у боксера их трое) и других актуальных проблем.

Встреча Усика со священиками

Встреча Усика со священиками

church.ua

Встреча Усика со священиками

Встреча Усика со священиками

church.ua

Встреча Усика со священиками

Встреча Усика со священиками

church.ua

Встреча Усика со священиками

Встреча Усика со священиками

church.ua

Встреча Усика со священиками

Встреча Усика со священиками

church.ua

Встреча Усика со священиками

Встреча Усика со священиками

church.ua

Встреча Усика со священиками

Встреча Усика со священиками

church.ua

Встреча Усика со священиками

Встреча Усика со священиками

church.ua

Встреча Усика со священиками

Встреча Усика со священиками

church.ua

Встреча Усика со священиками

Встреча Усика со священиками

church.ua

Новости
''Грехи смоются'': Усик обратился к украинцам

Ранее Усик ответил на угрозы активистов, которые собрались наказать боксера. Украинский спортсмен вступился за монахов Киево-Печерской лавры.

15 декабря Александр получил орден преподобного Ильи Муромца 1 степени. Награду украинскому боксеру вручил Митрополит УПЦ Московского Патриархата Онуфрий.

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Персона
Александр Усик
Место
УкраинаКиев
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