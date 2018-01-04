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Усик попал в беду - промоутер

28.4тЧитать новость на украинском

Менеджер и промоутер чемпиона мира в тяжелом весе по версии WBC Майриса Бриедиса, Эл Сиеста, пообещал огромные проблемы украинскому боксеру Александру Усику (13-0, 11 КО) в полуфинале WBSS.

"Бриедис очень умный, хитрый, он сам себе детектор лжи. У Майриса самый большой инстинкт выживания, который я когда-либо видел. Бриедис может сломать то, что не ломается, - это проявляется и в ринге. Его очень сложно побить. Александр Усик? Я убеждаю вас, что он в беде. Бриедис очень хорош в чтении эмоций", - заявил промоутер латыша в интервью FightTalk.net.

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Менеджер привел дополнительные аргументы победы своего подопечного.

"Каждый в нашей команде работает на высокий результат в предстоящем бое. Майрис находится в центре этого всего, и его отношения с членами команды безупречны. Его тренер – профессиональный спортсмен с 20-летним стажем", - похвастался Сиеста.

Напомним, бой Усик – Бриедис пройдет в столице Латвии 27 февраля.

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Тема
Усик - Бриедис
Персоны
Александр УсикМайрис Бриедис
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