Усик получил травму: появилась реакция россиянина Гассиева

Российский боксер Мурат Гассиев прервал свою подготовку к финалу Всемирной суперсерии бокса (WBSS).Тяжеловес из РФ покинул тренировочный лагерь в США и таким образом отреагировал на новость о травме украинца Александра Усика и переносе поединка за трофей Мохаммеда Али.

"Мы получили информацию об этом пару дней назад, потому взяли для Мурата билет на самолёт домой. Он уже уехал в аэропорт. Я дал ему недельку-полторы перерыва. Он вернется где-то после боя Головкина (5 мая – ред.)", – объяснил тренер Гассиева Абель Санчес, информирует vringe.com.

Отметим, что в команде Александра Усика не исключили бойкота финала WBSS, если он будет перенесен в Россию.

Как сообщал "Обозреватель", Мурат Гассиев показал видео своей подготовки к бою с Александром Усиком.